- 1/2
- 2/2
أعلنت الإعلامية السودانية رنين ميرغني, يوم الاثنين إصابتها بفايروس كورونا المستجد وذلك بمقر إقامتها بدولة الكويت التي تعمل بها حسبما أكد ناشطون مقربون لها.
ووفقاً لمتابعات موقع النيلين فقد نقلت المذيعة رنين والتي تعمل بإحدى المحطات الكويتية الخبر لأصدقائها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.
وكتبت الإعلامية التي تعاطف معها المئات من أصدقائها الإعلاميين والمطربين ونجوم المجتمع: (كان نفسي ما أصدق زي ناس كتار ما مصدقين).
وتابعت كتابة تدوينتها التي اهتزت لها صفحات عملاق مواقع التواصل الاجتماعي حزناً وتعاطفاً: (للآسف فعلاً أصبت بفايروس كورونا).
وختمت تدوينتها طالبة الدعاء من الجميع حيث قالت: (ما محتاجة حاجة غير دعواتكم), وفور نشرها للتدوينة تسابق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نشرها عبر صفحاتهم مع تمنياتهم الصادقة بالشفاء العاجلة للإعلامية الشابة. ونشر صديق لها محادثة عبر ماسنجر تؤكد فيها إصابتها بالفعل وتطالبه بالدعاء لها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة سودانية تعلن إصابتها بفايروس كورونا ومواقع التواصل تهتز حزناً عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.