تبرع بمرتب يوم من القوات المسلحة لمكافحة فيروس الكورونا

أخبار السودان اليوم:

أفاد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الأركان و نوابه و جميع منسوبي القوات المسلحة أعلنوا المساهمة لمكافحة مرض الكورونا ودرء خطورته على الأمن الوطني بالتبرع بمرتب يوم كامل يودع بالصندوق القومي لمكافحة الكورونا

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