شهاب محمد - الخرطوم - 30 مارس، 2020
أخبار السودان اليوم:
أفاد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الأركان و نوابه و جميع منسوبي القوات المسلحة أعلنوا المساهمة لمكافحة مرض الكورونا ودرء خطورته على الأمن الوطني بالتبرع بمرتب يوم كامل يودع بالصندوق القومي لمكافحة الكورونا
أخبار الخليج 365 ، الخليج 365، أخبار السودان الآن، تأجيل الشهادة السودانية، سجن الهدى، مفاوضات جوبا، حميدتي، دقلو، المخلوع ،محاكمة البشير، لاهاي، الأزمة الإقتصادية ، أخبار السودان الاقتصادية ، الغاز ، صف البنزين، صف الخبز ، صف العربات، مقالات ،دسيس مان، الدعم السريع، قوات الدعم السريع، قوش ، ،البرهان، أخبار مجلس الوزراء ، حكومة حمدوك، الفترة الإنتقالية،مجلس السيادة الانتقالي السوداني، كورنا، كورونا، فيروس كرونا، فيروس كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر تبرع بمرتب يوم من القوات المسلحة لمكافحة فيروس الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.