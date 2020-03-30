وزارة الصحة تكشف عن عمليات تطهير لمنازل مصابين بكورونا ببحري وأمدرمان

شهاب محمد - الخرطوم - أخبار السودان اليوم:

كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن قيامها بتطهير منزلي الحالتين الاخيرتين لكورونا بمحليتي ام درمان وبحري والمنازل المجاورة لهما). وقالت الوزارة في تعميم لها: (اتخذنا حزمة من الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا عقب تسجيل حالتين جديدتين التي تم الإعلان عنهما في ٢٧ مارس، وذلك بقيام فرق التدخل بتطهير منزلي الحالتين الاخيرتين والمنازل المجاورة لهما). وأكد مدير ادارة صحة البيئة مصعب محمد احمد عن تدخل السلطات الصحية عن طريق فرق التدخل والاستجابة الخاصة بصحة البيئة بمحلية ام درمان باجراء عملية تعقيم كاملة لمنزل الحالة المصابة بمنطقة الصالحة والمنازل المجاورة فضلا عن قيام فرق التدخل بمحلية بحري بتطهير وتعقيم منزل المصاب بمنطقة العزبة وتطهير المسجد والمنازل المجاورة له . ولفت مصعب الى قيام الوزارة بتطهير مراكز العزل وتعقيمها في كل من مستشفى الخرطوم، جبرة ويونيفرسال ببحري وذلك في اطار اجراءات الوقاية والسلامة لمنع انتشار الوباء .

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