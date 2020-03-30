شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
بعد تزايد الحوادث المرورية القاتلة والخطيرة بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ والقيادة بإهمال، بجانب تأثير المخدرات والتعب البدني والذهني، ولكل ذلك ذكر الدكتور علي بلدو إن الحالة المزاجية والسلوك البشري والإنفعاﻻت المختلفة على الطرقات وراء الغالبية من حوادث الطرق. كما أفاد الطبيب المعروف علي بلدو بحسب صحيفة السوداني، بخلو سجله المروري من أي مخالفة من أي نوع، و أفاد بأن السيارات والركشات وغيرها من المركبات، ليست جمادات بل تتحول لكائنات حية تغضب وتنفعل وتسخن وتعطش وكمان تجوع، ويطلع زيتها كمان وذاك بمجرد ركوب السائق ونقل إحساسه وشعوره لها. واختتم المبرمج العصبي المعروف بنصيحة للسائقين والسائقات بضرورة توخي الحذر وكبح جماح التوتر وعدم التسرع خصوصاً في هذه اأيام لملاحقة حظر التجوال وقرب قدوم رمضان المعظم وسباقات اإفطار، من أجل أن يقل عذاب اﻻرصفة والموت على الطرقات (سمبلة ساي).
كانت هذه تفاصيل خبر علي بلدو للسائقين : يقبضوك وﻻ يدفنوك ولو مزنوق أوعك تسوق ولو منفسن طواالي خزن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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