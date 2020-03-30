الدولار يسجل رقم غير مسبوق مقابل الجنيه في السوق الموازي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجل الجنيه السوداني يوم الإثنين 30 مارس 2020 في السوق الموازي أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في السودان، وتواصل الهبوط المستمر للجنيه بوتيرة أسرع خلال العام الجاري 2020. يوم الإثنين 30 مارس 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 130.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 34.65 جنيه. ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق. المادة السابقة خبراء :طلب الإعلان عن مخزونات السلع جاء ناقصاً المقالة القادمة حمدوك يكشف عن خطوة مقبلة بشأن أزمة سد النهضة

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