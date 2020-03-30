شاهد بالفيديو : مواطن يكشف موضوع خطير بشأن شخص مقرب له مصاب بمرض “كورونا” وأنه خالط مجموعة من المواطنين واصفاً وزير الصحة “بالكاذب”!

كشف أحد المواطنين عن موضوع في غاية الأهمية بشأن مرض كورونا لشخص مقرب له مصاب بالمرض

وأن المصاب المذكور في حي “العزبة” أصيب بالمرض وخالط مجموعة من الأشخاص المقربين له ، والمرض إنتشر منذ يوم 21 في هذا الشهر ووصف وزير الصحة بالكاذب وأن جميع الأرقام المخصصة للتبليغ لا تعمل ! متحملاً كل ما قاله .



وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر أخبار الخليج 365 فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات المثيرة للقلق من قبل رواد المواقع أبرزها (طيب لو هو زول واعي ماكان يحجر نفسو ناس مستهتره) وقال آخر (يعني أصاب أسرة كاملة بي عدم مراعاتو لي الاخرين ربنا يلطف بس) (الله يحفظك ويحفظ اسرتك اطلب من الله الرحمة).

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الخرطوم : (أخبار الخليج 365)