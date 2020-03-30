مصادر تورد أسماء (52) قيادياً بـ(الوطني) تم حجز ممتلكاتهم وحظرهم من السفر

حصلت مصادر على أسماء (52) قيادياً بالمؤتمر الوطني حُجزت ممتلكاتهم وحُظروا من السفر بموجب إنفاذ السلطات لقرارات لجنة تفكيك التمكين، والقيادات هم:

عمر حسن أحمد البشير، إبراهيم أحمد عبد العزيز، إبراهيم غندور، نافع علي نافع، بكري حسن صالح، الزبير أحمد الحسن، علي عثمان محمد طه، أحمد إبراهيم الطاهر، حسبو محمد عبد الرحمن، الحاج آدم، انتصار أبو ناجمة، محمد سعد، سامية أحمد محمد، عوض أحمد الجاز، أميرة الفاضل، عبد الجليل النذير الكاروري، الفاتح عز الدين، حامد ممتاز، سمية أبو كشوة، مهدي إبراهيم، عصام أحمد البشير، رجاء حسن خليفة، حليمة حسب الله النعيم، الأمين دفع الله، عبد الرحمن الخضر، فيصل حسن إبراهيم، فرح مصطفى، ياسر يوسف، بلال عثمان بلال، خميس كجو كندة، إبراهيم محمود حامد، سعاد الفاتح، عيسى بشرى، أوشيك محمد أحمد الطاهر، معتز موسى، جمال محمود إبراهيم، جهاد حمزة حامد حمد، مأمون حسن إبراهيم، بدرية سليمان، عباس حامد، تهاني عبد الله عطية، عصام محمد عبد الله، زينب أحمد الطيب، إبراهيم أحمد عمر أحمد، محمد حاتم سليمان، أمين حسن عمر، محمد بشارة دوسة، مها الشيخ بابكر، عبد الرحمن محمد سعيد، أحمد هارون.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، شملت القائمة رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم كامل مصطفى الأمين عبد القادر ومدير استثمارات الحزب بالولاية مصطفى فاروق إبراهيم وأمين أمانة المعلومات بولاية الخرطوم مدثر رحمة محمد أحمد ومدير الشؤون الإدارية بالحزب بالولاية حيدر جعفر علي محمد ومدير الشؤون المالية للوطني بالولاية.

وكانت لجنة تفكيك التمكين قد طالبت مسجل عام الأراضي في الخامس من فبراير الماضي بحجز أي عقار أو قطعة سكنية زراعية مسجلة باسم قيادات الحزب المذكورة أسمائهم، كما خاطبت وزير الداخلية بتاريخ الثاني من فبراير ذاته، بحظرهم من السفر، وطالبت اللجنة أيضاً بنك السودان بحظر حساباتهم المصرفية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)