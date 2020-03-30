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إفاقة متناول للخرشة بعد قتله شخصين

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 30-مارس-2020

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إفاقة متناول للخرشة بعد قتله شخصين

 

تلقت شرطة الشرقي بكسلا بلاغاً من احد المواطنين افاد فيه بالعثور على جثتان بمنطقة سوق جديد بولاية كسلا وبتلقي الشرطة للبلاغ تحركت عربة مسرح الحادث التي قامت باسعاف المصابان لتلقي العلاج الا انهما توفيا متأثرين بالاصابات التي لحقت بهما.

 

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ومن خلال التحريات التي قامت بها الشرطة والقاء القبض على المتهم الذي افاد بحسب صحيفة الدار افاد بانه كان تحت تأثير حبوب الخرشة وعند افاقته من تأثيرها علم بما قام به قتله لشخصين قامت على اثره الشرطة بتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 من القانون الجنائي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

 

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