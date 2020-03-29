د.شداد يعود لاثارة الجدل من جديد بخصوص ادم سوداكال

الخليج 365 :
فجر دكتور كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم مفاجاة من العيار الثقيل حيث اعلن ان النظام الاساسي لناديا القمة الهلال والمريخ صحيحان وقال ان رئيس اللجنة القانونية باتحاد الكرة البروف محمد جلال ونائبة محمد حلفا
موقعان علي النظام الاساسي للقمة وهذا يعني اعتمادهما له وقال شداد وفق حديث تنقله (سودانا فوق ) ان ما يثار حول النظام الاساسي لنادي المريخ متبقي له مسالة الاجازة من الجمعية العمومية للنادي فقط واوضح
شداد ان اعضاء عمومية المريخ من حقهم حذف او اضافة اي بند في جمعيتعم المعادة ورد شداد حول تصريحات وزير الرياضة ادم كبير بخصوص ان سوداكال ليس رئيسا للمريخ قائلا ان ما يقوله الوزير يمثل رايه الشخصي فقط حيث ان الوزير لا يمكنه ابعاد سوداكال من رئاسة المريخ خاصة بعد صور قرار قضائي في مصلحته.
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