السودان يصنع أجهزة للتنفس ويمنع أي حركة طيران تجاري عبر مطار الخرطوم

كشف وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح، ، عن تصنيع أجهزة للتنفس الصناعي بالتعاون مع التصنيع الحربي سيتم عرض نموذجين منها الثلاثاء المقبل على الكوادر الطبية المتخصصة لمعرفة مدي فاعليتها .

جاء ذلك عقب الاجتماع الدوري للجنة العليا للطوارئ الصحية، برئاسة البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي الذي انعقد السيت بالقصر الجمهوري.

وأوضح وزير الاعلام في تصريحات صحفية أن اللجنة استمعت لتقرير من مدير الطيران المدني، أكد فيه الالتزام التام بالقرارات السابقة فيما يلي حظر الطيران، باستثناء بعض السفارات لنقل مواطنيها خارج السودان، لافتا إلى عدم وجود قادمين عبر الطيران المدني وعدم السماح لأي حركة طيران تجاري عبر مطار الخرطوم.

وفيما يلي المواطنين السودانيين بمنطقة السباعية قرب أسوان بجمهورية مصر العربية، إبان سيادته أن الجهود مستمرة لإيوائهم في بنايات بأسوان حيث تم إسكان ثلاثمائة منهم وسيتم إسكان البقية مساء اليوم مع التكفل بإعاشتهم في ظل عدم إمكانية فتح المعبر الآن.

وأشار سيادته إلي إجلاء السلطات الليبية لعدد 160 من المهاجرين غير الشرعيين إلي الحدود السودانية وسيتم عزلهم بمعسكر خارج الخرطوم.

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ولفت وزير الإعلام إلي أن اللجنة بحثت إنشاء مركز دائم للتعامل مع الكوارث والطواريء للاستجابة لأي أمر طارئ.

إلى ذلك أكد وزير الصحة د. أكرم علي التوم أنه لازال هناك 5 حالات إصابة بكورونا مسجلة لوزارة الصحة بعد الحالتين التي أعلن عنهما بالأمس.

وأوضح اكرم أن الاجتماع تطرق لتوزيع الملابس الواقية والأقنعة والنظارات للكوادر الطبية بولاية الخرطوم التي تبرع بها رجل الأعمال الصيني، مشيرا إلى بدء توزيع حصص الولايات لمديري الصحة بالولايات.

وأعلن وزير الصحة عن تعليق فترة تدريب أطباء الإمتياز في مجالات الأسنان والطب البشري والصيدلة لأجل غير مسمي حتى إنجلاء الموقف، مع وجود فرص لأطباء الإمتياز للعمل الطوعي في المجالات الإدارية والدعم والتوعية الصحية والتعبئة وتقصي الحالات دون أن يحسب ذلك في فترة تدريبهم المقررة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)