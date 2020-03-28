عاجل| الحكومة السودانية تكشف حقيقة التراجع عن قرار حظر الطيران

السبت 28 مارس 2020

الخرطوم- محمد أمين جددت الحكومة السودانية التزامها بحظر حركة الطيران، باستثناء بعض السفارات لنقل رعاياها من الخارج. وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة والاعلام، فيصل محمد صالح، عدم وجود قادمين عبر الطيران المدني، وعدم السماح لأي حركة طيران تجاري عبر مطار الخرطوم. وترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي، صديق تاور بالقصر الجمهوري اليوم (السبت) الاجتماع الدوري للجنة العليا للطوارئ الصحية. وقال صالح ان اللجنة استمعت لتقرير من الطيران المدني، مؤكدا الالتزام التام بالقرارات السابقة بحظر الطيران. وبشأن المواطنيين السودانيين بمنطقة اسوان بجمهورية مصر العربية، قال: تم إسكان300 منهم والجهود مستمرة لإسكان البقية مع التكفل بإعاشتهم في ظل عدم إمكانية فتح المعبر. وكشف الوزير عن اتفاق مع التصنيع الحربي على تصنيع أجهزة للتنفس الصناعي، يعرض منها نموذجين على الكوادر الطبية المتخصصة لمعرفة مدي فاعليتها. ومن جانبه أكد وزير الصحة، اكرم علي التوم، ان هنالك 5 حالات إصابة بكورونا مسجلة لوزارة الصحة بعد الحالتين التي أعلن عنهما بالأمس. وأوضح أن الاجتماع تطرق لتوزيع الملابس الواقية والاقنعة والنظارات للكوادر الطبية بولاية الخرطوم التي تبرع بها رجل الأعمال الصيني، مشيرا إلى بدء توزيع حصص الولايات لمديري الصحة بالولايات. وأعلن وزير الصحة عن تعليق فترة تدريب أطباء الامتياز في مجالات الأسنان والطب البشري والصيدلة لأجل غير مسمي حتى انجلاء الموقف. واشار إلى وجود فرص لأطباء الامتياز للعمل الطوعي في المجالات الادارية والدعم والتوعية الصحية والتعبئة وتقصي الحالات دون أن يحسب ذلك في فترة تدريبهم المقررة.

