شركة مالية تكشف عن إنشاء صندوق للصادرات بقيمة ملياري جنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشفت شركة “هايبر ديل “للأوراق المالية عن انشاء اول صندوق استثماري لتمويل الصادرات بقيمة ملياري جنيه لمدة ثلاث سنوات .
واوضح مدير ادارة الصناديق الاستثمارية والمحافظ بالشركة أحمد الاصم لـ (السوداني ) أن الغرض من الصندوق دعم الصادر السوداني من خلال شراء المحاصيل الزراعية بعد تمويل الشركات ذات الخبرة فى المجال للشراء في بداية الموسم الزراعي
وأشار إلى أن صندوق الصادرات الاستثماري هو صندوق استثماري قصير الاجل ومغلق العمر ورأس المال وأنشأ بغرض حشد الموارد من المستثمرين بصيغة المضاربة المقيدة.
ولفت إلى أن نسبة الارباح المتوقعه من الصندوق تتراوح ما بين 20 الى 25% سنويا.
واضاف ان الشركات العاملة في مجال الصادرات دائما ما تواجه مشكلات كبيره في الحصول على السيولة الكافية لعمليات شراء الصادرات خاصة المحاصيل الزراعية كما ان الاسواق تتعرض لعلميات مضاربة كبيرة في المحاصيل ما يؤدى الى ارتفاع اسعارها فى السوق المحلي الى جانب ضعف قدرتها على المنافسة خارجيا.
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