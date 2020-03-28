السودان ينشر قوات إضافية على الحدود مع إثيوبيا

السبت 28 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت السلطات السودانية، نشر المزيد من القوات العسكرية لتعزيز إغلاق المنطقة الممتدة على الشريط الحدودي مع إثيوبيا.



وصرّح والي ولاية القضارف اللواء ركن نصر الدين عبد القيوم أحمد، إن “ذلك يأتي امتدادا للخطوات التي اتخذتها الولاية بإغلاق المعابر في منطقتي القلابات، واللكدي لمنع التسلل إلى البلاد وجدد الوالي، “حرص حكومة الولاية على تنفيذ كافة موجهات الدولة الرامية لحماية المواطنين من جائحة كورونا، مؤكدا عدم السماح بدخول أي مواطن عبر الحدود”.

Advertisements

وأشار الوالي إلى أن الجهات الرسمية رصدت عددا مكونا من (30) فردا وأسرة عالقين بمعبر القلابات الحدودي، مؤكدا وضع كافة الترتيبات اللازمة بالحدود من الاحترازات الصحية من خلال توفير الفرق الصحية وكافة المعينات الطبية والصحية وتخصيص مواقع الإيواء والعزل بالقلابات والقضارف تحسبا لأي طارئ.

كما أكد الوالي عدم تسجيل أي حالة مصابة بالقضارف، مشيدا بالترتيبات الكبرى للجنة العليا لطوارئ الكورونا بالولاية والمحليات من خلال تشكيل اللجان العليا للكورونا وتخصيص مواقع العزل والإيواء بكل محلية.

ودعا الوالي المواطنين لعدم الاستجابة للشائعات والأخبار إلا من الجهات الرسمية كما ناشدهم مساعده الأجهزة الأمنية بالتبليغ عن حالات التسلل عبر الحدود، ووجه الوالي الأجهزة بالحدود والمعابر بعدم السماح بدخول أي مواطن انفاذا للموجهات الاتحادية.