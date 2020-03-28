نظامي يطلق النار على طالبة ووفاتها بسنار

تلقت شرطة السوق المحلي بسنار بلاغا من احد المواطنين افاد فيه بان احد المتهمين يتبع لجهة نظامية قام باطلاق الرصاص على طالبة تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً مما ادى الى اصابتها في الصدر لتجرى محاولات لاسعافها الا انها توفت الى رحمة مولاها.

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وقامت الشرطة بحسب صحيفة الدار باتخاذ الاجراءات القانونية والقاء القبض على المتهم واداة الجريمة والتحري معه حول ظروف وملابسات اطلاقه النار على الطالبة مما ادى الى وفاتها وتحويل جثمانها للطب الشرعي لتحديد اسباب وفاتها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)