الكشف عن اتجاه لزيادة ساعات حظر التجوال

كشف وزير الصحة الاتحادي د. أكرم علي التوم أن الوزارة دفعت بتوصية للجنة العليا للطوارئ الصحية بزيادة ساعات حظر التجوال لتمكين الجهات المختصة من تعقيم الأسواق، فضلاً عن إحكام وضبط الحركة بين الولايات.

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وأقر التوم في مقابلة بحسب صحيفة الصيحة مساء أمس، بـ”تلفزيون السودان” أن عدد “الأسِرَة” المجهزة بالكامل بغرف “الحجر الصحي” لاستقبال الحالات المصابة فعلياً بـ”كورونا” لا تزيد عن (20) سريراً.

وأشار الوزير إلى وصول مساعدات طبية تبرع بها رجل الأعمال الصيني “جاك ما”، تم توزيعها على مراكز العزل والحجر الصحي بالخرطوم، تشمل الزي الواقي للكوادر الصحية والموظفين في المعابر، ونوه إلى أنها لا تكفي لفترة طويلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)