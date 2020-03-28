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إيطاليا تكسر الرقم القياسي وتسجل ألف حالة وفاة بـ”كورونا”

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التاريخ: 28-مارس-2020

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إيطاليا تكسر الرقم القياسي وتسجل ألف حالة وفاة بـ”كورونا”

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أمس تسجيل أكثر من (1000) حالة وفاة بسبب فيروس “” في أعلى حصيلة يومية، وفقاً لمصادر في خبر عاجل مساء الجمعة.

 

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وقال مصدر مطلع إن عدد وفيات فيروس “كورونا” في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا ارتفع من (541) شخصاً في يوم واحد إلى نحو (5402)، ويتزايد الرقم بشكل مستمر مقارنة بتسجيل (387) وفاة الخميس وهو ثاني أعلى معدل في الإقليم حتى اليوم.

 

وبحسب صحيفة الصيحة، أضاف المصدر أن عدد المصابين في الإقليم زاد إلى (37298) شخصاً، وأشار إلى تسجيل (2543) حالة جديدة أمس الأول.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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