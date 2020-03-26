أكد السكرتير الثقافي والإعلامي للجالية السودانية بدولة الكويت محمد محمد حسن شفاء أول مواطن سوداني مصاب بوباء كورونا بدولة الكويت.

وأوضح محمد في حديثه للصحيفة عن معلومات المواطن حيث قال إنه موظف بإحدى شركات القطاع الخاص بدولة الكويت وتم الاشتباه في حالة إصابته بعد اختلاطه بمواطن مصري قادم من دولة أذربيجان مصاب بوباء كورونا المستجد وأعلن عن إصابة المواطن السوداني من أبناء ولاية الجزيرة بالمناقل في بداية الشهر المنصرم.

Advertisements

وتم التأكد من حالته بعد إخضاعه للفحوصات وحجره بمستشفى جابر الصباح جنوب مدينة السره الكويتية، وبحسب صحيفة السوداني الدولية، أشار إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاؤه من الفيروس.

وأكد محمد أن السلطات الكويتية قد أعلنت حالة شفائه من بين (30) حالة أخرى وأخرج مساء يوم الأحد. وطمأن محمد في ختام حديثه للصحيفة الجالية السودانية بالكويت وأسرة المواطن بالسودان عن حالته الصحية حيث قال إن الجالية السودانية ظلت تتابع حالته منذ دخوله المستشفى وحتى مساء يوم أمس عبر زيارات وفد الجالية لمنزل المواطن.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)