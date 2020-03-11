ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية خلال اليومين الماضيين بصورة تجمع بين حسناء الإعلام السوداني آلاء المبارك “لوشي” والمذيع حازم حلمي التقطها الثنائي أثناء تواجدهما بمدينة اسطنبول التركية لتصوير بعض البرامج التلفزيونية لإحدى الشركات.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهر الإعلامي ممسكاً بالحسناء وواضعاً يده حول عنقها بطريقة وصفها ناشرو الصورة على السوشيال ميديا بالمثيرة للغاية.
ووسط التعليقات الغاضبة من قبل الرواد الذين انتقدوا المذيعة وزميلها بعنف ظهرت تساؤلات عديدة أبرزها (لم نعرف ولم نفهم الموضوع هل هي صداقة أم بداية ارتباط عاطفي؟).
الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان كانوا قد تحدثوا في خبر سابق عن ارتباط لوشي بحازم وتوقعوا أن يتم الإعلان عن الخبر بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الحسناء لوشي والإعلامي حازم يثيران ضجة واسعة بلقطة مثيرة للغاية.. هل هي صداقة؟ أم بداية ارتباط عاطفي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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