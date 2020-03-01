التاريخ: 01-مارس-2020
4 مشاهدة
تشرع وزارة الثروة الحيوانية اليوم في تنفيذ إجراءات واشتراطات استئناف صادر الماشية الحية للسعودية، وبتدأ عمليات التحقين والتحجير في مزارع “محاجر” أولية خاصة بأم درمان، لعدد من أذونات المصدرين.
وقال مدير الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم د. يحيى علي سبيل بحسب صحيفة السوداني أمس، إن الإدارة وقفت ميدانياً على ترتيبات واستعدادات بدء عمليات التحقين والتحجير للمواشي بأم درمان وتشمل كل المحاجر بالبلاد، تمهيداً لاستئناف صادر الماشية الحية للسعودية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بدء إنفاذ إجراءات استئناف صادر الماشية إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.