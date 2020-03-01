بدء إنفاذ إجراءات استئناف صادر الماشية إلى السعودية

تشرع وزارة الثروة الحيوانية اليوم في تنفيذ إجراءات واشتراطات استئناف صادر الماشية الحية للسعودية، وبتدأ عمليات التحقين والتحجير في مزارع “محاجر” أولية خاصة بأم درمان، لعدد من أذونات المصدرين.

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وقال مدير الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم د. يحيى علي سبيل بحسب صحيفة السوداني أمس، إن الإدارة وقفت ميدانياً على ترتيبات واستعدادات بدء عمليات التحقين والتحجير للمواشي بأم درمان وتشمل كل المحاجر بالبلاد، تمهيداً لاستئناف صادر الماشية الحية للسعودية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)