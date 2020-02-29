جماهير بورتسودان تستعد لاستقبال حسين الصادق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تستعد جماهير بورتسودان لاستقبال الفنان الشاب حسين الصادق والذي سيطل عبر حفل جماهيري من تنظيم شركة البروف، هذا وقد اختارت الشركة صالة (ايتنينا) لتكون مسرحاً للحفل. جدير بالذكر أن حسين قام في وقت سابق بإحياء عدد من الحفلات في وقت سابق ببورتسودان، تلك الحفلات التي حققت نجاحاً واسعاً.

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