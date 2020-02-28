وزارة المالية تحدد (106) جنيه لشراء حصيلة الذهب

الخليج 365 : حددت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي امس ” الخميس” سعر شراء حصيلة الذهب لأول مره بمايعادل (28.92) للدرهم الاماراتي وفق تنفيذ دبي اي مايعادل (106) جنيه للدولار ليصبح السعر الرسمي لشراء الذهب .

وطالب خطاب موجه لبنك السودان المركزي الذي تحصلت ” السوداني” على نسخه منه بإخطار البنوك التجارية بتوريد حصيلة الصادر بذات السعر .

وأشار الخطاب الذى مهر بتوقيع وكيل وزارة المالية علي خليفة عسكوري إلى أن تحديد السعر تم عقب توصية الآلية الخاصة بتحديد السعر وفقا للبورصة العالمية وبَورصة دبي .

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