مدرب تونسي في طريقه للهلال

الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن نادي الهلال وعبر مجلسه حصل على سير ثلاثة مدربين اجانب لقيادة الفريق الاول في الفترة المقبلة وتفيد متابعات الصحيفة ان الهلال سيتجهه الى للمدرسة العربية وتحديدا باستقدام مدرب تونسي وتفيد متابعات كفرووتر الدقيقة أن لدى المجلس سير لاربعة مدربين من الاسماء الكبيرة

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