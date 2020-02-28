الجوهرة الزرقاء ندخل الصراع الرباعي لتنظيم النهائي الافريقي.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ استبعاد ملعب رواندا وصراع عربي للظفر بتنظيم النهائي ،،

▪︎ صراع الصدارة يواصل الاشتعال بين طرفي القمة

▪︎ لأول مرة يلعب الفريقان في ليلة واحدة في الدورة الثانية

▪︎ حي العرب ينهار دفاعا ويخسر بثلاثية من المريخ ،،

▪︎ مدرب المريخ الجديد يقتحم الملعب لتهنئه اللاعبين ويأخذ سيلفي ،،!!

▪︎ المريخ يتاهب لاستقبال السلاطين الرابع بإستاد الخرطوم

▪︎ الطرف الطائر اطهر والاباتشي قوة دفع إضافية للهلال

▪︎ المايسترو من اول مباراة يقدم نفسه ويحجز موقعه ويتوج بالنجومية

▪︎ الهلال يستعجل شكواه في المدرب المصري حمادة صدقي

▪︎ الوزيرة البوشي والبروف شداد نواب للفريق حميدتي في لجنة تأهيل الاستادات

▪︎ رصد مليون دولار لتأهيل إسناد الخرطوم لاستقبال المباريات الدولية

▪︎ بيت خبرة عالمي مسئول من إضاءة ملاعب كاس العالم بالدوحة يصل البلاد

▪︎ جوارديولا يسقط زيدان في ملعبه بثنائية وطرد كابتن الريال راموس ،،

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# تسلم اتحاد الكرة قرارا من مجلس السيادة على نحو ما انفردت الجوهرة الرياضية بالامس بقرار رئيس المجلس البرهان ، بتكوين لجنة تأهيل الاستادات برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميدتي والوزيرة البوشي والبروف شداد نواب له وعضوية اخرين

ومن المتوقع ان يعلن القرار بصورة رسمية من الجهة المختصة خلال الساعات القادمة،،

وجاء القرار من خلال مقابلات سابقة لرئيس الاتحاد وتركيز على البنيات التحتية ومطلوبات الفيفا والكاف لتكون الملاعب بصورة ممتازة ومواكبة وشاملة لكل المواصفات العالمية

ويعتبر إستاد الخرطوم الأساس بالنسبة لاتحاد الكرة وقدر تأهيله بما يقارب المليون دولار ،،

وكان رئيس الاتحاد البروف كمال شداد قد وقع اتفاقا مع الاتحاد القطري والأبرز من خلاله الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة في قطر لتأهيل استاد الخرطوم خاصة مسالة الإضاءة وهناك بيت خبرة مختص مسئول من الإضاءة في ملاعب مونديال الدوحة ستتم الاستعانة به لانتهاء مشاكل الإضاءة في ملاعبنا وخاصة إستاد الخرطوم

ويتوقع بعد الترتيبات المطلوبة ان تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ويتوقع ان تزور المجموعة السودان،،

ومن ضمن البنود زيارة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم للسودان والوقوف بنفسه على الطبيعة على التفاصيل ،،

الاتحاد السوداني وبسبب سوء الملاعب الملاحظات حول استاد الخرطوم لم يجد بدا سوى تحويل المباريات الدولية للمنتخبات لإستاد الهلال الجوهرة الزرقاء والذي سيستقبل مباراة غانا القادمة ،،

والان وبسبب عدم صلاحية استاد المريخ واكتمال عمليات الصيانة فان مباريات الفريق تلعب في استاد الخرطوم كواحد من الخيارات الصعبة ،،

اعتقد تركيز الاتحاد على الملاعب وتأهيلها ليس على مستوى العاصمة الخرطوم وحدها وانما الانفتاح على بقية الولايات فيه مكاسب كبرى ،،،

ونقول بالتوفيق دائماً ،،

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## أزمة كاس وموقف الاتحاد والهلال

تنتهي اليوم المهلة التى كانت حددتها كاس بخصوص التعليق والرد اذا كانت هناك اطراف متضررة من قراراها الاخير بشأن شكوى المريخ بخصوص قرارات اللجان الخاصة بالاتحاد في قضية مشاركة لاعب غير قانوني مع السلاطين ،،

وحرص اللجنة على إعطاء اطراف اخرى الحق جاء حتى من خلال سرية البيانات التى يمكن ان تقدم للجنة ،،

وحول جدوى الاستئناف من عدمه هنا الاستئناف خاصة بالمحكمة الفيدرالية للبلد الذي يحتضن مقر المحكمة والاتحاد ، وهو امر قانوني يمكن ان يغير في قرارات كاس كما حدث في حالات عديدة ولكن المشكلة الكبيرة في ضيق الزمن والشروط والمتعلقة باعتماد محام من الدولة يكون محترف به بالنسبة للمحكمة الفدرالية ، وكذلك مسالة الرسوم العالية جدا ،،

حتى الان وبرغم ردود الفعل والانفعالات الإعلامية والتصريحات الا ان شيئا رسميا حتى الان لم ينزل لأرض الواقع ،،

البعض يقول ان نتيجة الشكوى والقرارات ليس لها معنى بعد مضي موسمين على الحالة

والبعض الاخر يقول لابد من فتح الملف. القضية خاصة وما شابها من احداث تتعلق بشبهات تواطؤ وإشراك لاعب موقوف وفريقه منتصر ،،

كان هناك حديث كثير حول تقصير الأطراف الاخرى المعنية الان بالقضية والمتضررة منها ولو من ناحية معنوية ولكنها فرطت في حقها في حينه والأمور سهلة وتتعلق بتعيين محام وهكذا ،،

وحتى الاهلة لاموا الادارة للتقصير في أمور لدى الفيفا لا تلاعب او تساهل فيها وتتعلق بخصم نقاط بعد تجاهل الكثير من المخاطبات والتنفيذ وغيره

نرفض الحلول الرسمية والسهلة والتسويات والتسديد وعندما تصعب الامور وترتبط بخصم ومنع من التسجيلات وغيره ننشط في دفع الأموال مضاعفة من اجل المعالجات وغيره ،،

الان المطلوب والاهم كيفية الاستفادة من الدروس ومعالجة المشاكل الآنية قبل ان تصل لمراحل العقوبات والتنفيذ ،،

واضح بان هناك خلل تعاني منه قمتنا وعرضها للكثير وأصبحت زبون دائم لدى الفيفا وكاس وهذا امر خطير ،،

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لحن الختام

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# ويستمر الصراع بين طرفي القمة الهلال والمريخ ، وبالامس استرد المريخ الصدارة بعد فوزه على حي العرب بثلاثية نظيفة نتيجة ارتباك وانهيار لدفاع حي العرب بدون مبرر وحتى خط الهجوم ورغم خطورته وارتباك دفاع المريخ فشل في استثمار الفرص المتاحة

الان حي العرب ومنذ انطلاقة الدورة الثانية بخسر ثلاث مباريات متتالية والأحد القادم سيواجه الهلال فهل يستقبل الهزيمة الرابعة تواليا وهل سبق وحدث ان خسر الفريق اربع مباريات متتالية خارج وداخل ارضه كما يحدث الان ،،

المريخ تصدر بفارق نقطتين لانه لعب مباريات اكثر من الهلال ، ٢٠ مباراة والهلال لعب ١٩ مباراة وله لقاء مؤجل مع هلال الفاشر ،،

كلا الفريقين الهلال والمريخ في الجولة القادمة سيلعب في يوم واحد ، المريخ بملعبه يستقبل السلاطين صاحب المركز الرابع ويطمع في الثالث في انتظار تعثر هلال الابيض خاصة بعد تراجع الامل للمركز الخامس ،،

والهلال سيلعب في نفس اليوم الأحد القادم امام حي العرب في بورتسودان ،وفي نفس اليوم ايضا المباراة الثالثة بين حي الوادي نيالا والخرطوم الوطني ،،،،

ومن مباريات الجولة بالسبت تلعب اربع مباريات على ارض الفرق المذكورة اولا ،،

هلال الفاشر وهلال الابيض ، اهلي الخرطوم والشرطة القضارف ، ديربي عطبرة بين الامل والاهلي ، كلاسيكو نهر النيل بين اهلي شندي والفلاح عطبرة ، اهلي مروي والرابطة كوستي ،،

ارتياح هلالي لعودة الانتصارات للهلال خارج الارض وفي عطبرة تحديدا والمستوى كان في وضع النتيجة التى تحققت ،،

برغم افتقاد الفريق لعدد من عناصره الاساسية ويتوقع عودة الطرف الطائر اطهر الطاهر والمحترف العراقي الاباتشي ، وسعدت جماهير الهلال بتألق المايسترو عبدالرؤوف نجم التسجيلات وتالقه من اول مباراة قدم فيها نفسه لجمهور الهلال وهو يسجل في الاهلي القاهري وبعدها لم يغادر التشكيلة الاساسية حتى لحظة تتويجه بالنجومية في اخر مباراة في مواجهة الفلاح العطبرواي ،،

حقق المريخ فوزه الاول مع مدربه الجديد المسلمي بثلاثية رشموند من ركلة جزاء احتج عليها حي العرب بعنف تجاه حكم القضارف النور ، وسجل الثاني السماني الصاوي مما جعل المدرب يندفع للملعب فرحاً ويحتفل مع اللاعبين في ظاهرة نادرة الحدوث ، وأضاف التش الهدف الثالث لتنتهي عليه المباراة ،،ويعود المدرب الفرحان من جدبد لأخذ سيلفي مع اللاعبين ،،

كلام عجيب ده ما مصدق وللا شنو ،،، قولوا ليه ابوعنجة فاز بالديربي واطاحوا به ،،،،اتقل وللا أبرد شوية ،،يا بتوع المراحل السنية والتدريب بالنظر ،،،!!؟

مباراة المريخ القادمة بالخرطوم مع السلاطين ولن تكون سهلة في مواجهة محسن سيد ومواقفه العديدة وتطلعه للتمثيل الافريقي ،،وكان السلاطين قد تعادل مع الامل بالامس في عطبرة بهدف لكل محافظا على المركز الرابع

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الحالة

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# في الأخبار وحسب شبكة Inside World Football. العالمية استبعد الكاف ملعب كيجالي في رواندا من الترشح لاستضافة النهائي الافريقي بسبب عدم اكتمال الإصلاحات التى تجرى فيه ، لينحصر التنافس بين إستاد العاصة السودانية الخرطوم ملعب الجوهرة الزرقاء بجانب ملاعب إستاد القاهرة مصر ، مركب محمد الخامس كازبلانكا الدار البيضاء المغرب والملعب الولمبي في رادس بتونس

والغريب في الامر ان رئيس الكاف احمد احمد كان من أشد المناصرين لتنظيم رواندا للنهائي ،،!!؟

# قرر الهلال استعجال اتحاد الكرة لنظيره المصري بخصوص الشكوى التى كان قد قدمها الهلال في مدربه السابق حمادة صدقي الذي استلم فلوس الهلال وهرب للقاهرة

ويريد الهلال تطبيق نصوص العقد والشرط الجزائي قبل لجوئه للفيفا ،،

# قلب السيتي بقيادة جوارديولا تأخره بهدف امام الريال بي عقر داره البرنابيو لفوز بهدفين ،،لم يهنأ الريال بهدف ايسكو ليعادل الريال بهدف خيسوس ويضيف الثاني القائد دي بروين من ركلة جزاء ارتكبت مع رحيم ، وفي اخر خمس دقائق طرد قائد الريال راموس الذي سيغيب عن لقاء الرد بمانشيستر بعد عرقلته للمهاجم خيسوس المنفرد بالحارس ،،

وفي المباراة الاخرى خسر يوفنتوس بهدف من ليون في فرنسا وامام الفريق وأنصار رونالدو الفرصة للتعويض في تورينو ،،

# غداً الجمعة انطلاقة ذهاب ربع نهائي ابطال افريقيا ،،الزمالك يستقبل الترجي ، والرجاء المغربي يصطدم على ملعبه بفريق مازيمبي الكونغولي ، وبالسبت يستقبل الاهلي صن داونز ، ويصطدم الوداد على ملعبه في لقاء عربي اخر بالنجم الساحلي التونسي ،،