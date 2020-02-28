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إحالة مدير شرطة الخرطوم ورئيس هيئة الجوازات للتقاعد

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التاريخ: 28-فبراير-2020

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إحالة مدير شرطة الخرطوم ورئيس هيئة الجوازات للتقاعد

علمت مصادر، بصدور كشف ترقيات وإحالات للتقاعد في صفوف ضباط الشرطة مساء أمس، وفيما تمت ترقية وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس إلى رتبة الفريق أول.

 

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وبحسب صحيفة السوداني، شمل الكشف إحالة مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق خالد بن الوليد، ورئيس هيئة السجل المدني والجوازات الفريق عثمان كباشي ورئيس هيئة الشؤون الإدارية الفريق عماد خلف الله للتقاعد، وبعض الضباط برتبة اللواء.

 

 

فيما تمت ترقية رئيس هيئة الإمداد اللواء الرشيد موسى الزين، ورئيس هيئة التوجيه والخدمات اللواء طارق عطا علي صديق، واللواء إسماعيل السيد بكري، وقائد الاحتياطي المركزي اللواء عز الدين الشيخ علي منصور، واللواء جبريل سليمان لرتبة الفريق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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