بحث ترتيبات زيارة حمدوك لكسلا

الجمعة 28 فبراير 2020

بحث مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا في اجتماعه برئاسة والي الولاية المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدك الاثنين المقبل الثاني من مارس المقبل والتي تسبقها زيارة وزير ديوان الحكم الاتحادي برفقة عدد من الوزراء بغرض المشاركة في احتفال التوقيع علي الصلح بين ابناء النوبة والبني عامر كعمل اجتماعي قام به نفر من ابناء الولاية لراب الصدع بين القبيلتين.



واوضح امين عام حكومة الولاية ارباب محمد الفضل الناطق الرسمي باسم المجلس ان المجلس استمع الي تنوير شامل من والي الولاية حول نتائج زيارته الي مدينة مقلي بدولة اثيوبي للمشاركة في احتفالات اقليم التقراي بثورة التحرير وماتمخض عنها من اتفاقيات وتفاهمات خاصة التعامل الامني والاقتصادي والخدمي ومايعود من نفع بين الاقليم والولاية خاصة وان لديها الكثير من الميزات التفضيلية التي يحتاجها الجانب الاثيوبي وامكانية فرص الزيارات المتبادلة.

وقال ارباب ان المجلس اجاز قانون تنظيم العمل في المحروقات بصفة عامة لما للولاية من ميزة خاصة لابد من التعامل مع الوقود بصورة دقيقة بكثير من العقوبات الرادعة للمتعاملين خارج الاطر التي حددها القانون.

واضاف ان المجلس امن علي ضرورة احترام السلعة الوطنية الهامة التي تؤثر كثيرا علي حياة الناس مع التشديد علي العقوبات دراء للخروقات والاخفاقات التي تحدث في المواد البترولية.