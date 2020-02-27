مجلس المريخ يوضح موقفة من شكوي حي العرب بورتسودان

الخليج 365 : طمأن محمد موسى الكندو أمين مال مجلس ادارة نادي المريخ أنصار النادي على صحة موقفهم من تسجيل اللاعب طبنجة، مبينا أنهم نقلوا بياناتاللاعب من الاتحاد المحلي مؤكدا أن تسجيل اللاعب في المريخ صحيح وقانوني.

وكان العرب قد تقدم بشكوى طاعنا في عدم قانونية مشاركة اللاعب في مباراة الفريقين التي جرت امس الأربعاء التي انتهت بفوز المريخ بثلاثية نظيفة.

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