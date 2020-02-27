إستقبال آدم سوداكال بالذبائح في نادي المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استقبلت جماهير المريخ رئيس النادي آدم عبد الله سوداكال بالذبائح احتفاءً بخروجه من السجن. وظهر رئيس النادي وهو محاط بأنصار النادي الذين استقبلوه بالهتافات والموسيقا عند دخوله إلى دار النادي. وتعتبر الزيارة هي الأولى لسوداكال الذي غاب لأكثر من عامين بسبب احتجازه ببعض التهم.

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