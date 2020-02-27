نبيل اديب: جهات تعرقل عمل لجنة التحقيق في فض الاعتصام 

الخميس 27 فبراير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

امتنع رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة، نبيل اديب، عن الادلاء باي معلومات عن سير التحقيقات حتى لاتضر بالعدالة وتؤدي إلى هروب الجناة.



وقال في منتدى سياسي بالخرطوم اليوم (الخميس)، إن مهام اللجنة الوصول إلى نتائج واصدار قرار باعتقال الضالعين في الجريمة.

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وأضاف " إن التحقيق يجري على قدم وساق، وستظهر النتائج امام المحكمة".

واتهم اديب، جهات لم يذكرها بمحاولة تشويه صورة اللجنة حتى لاتصل إلى نتائج في التحقيقات التي تجريها.

وأشار إلى إن الفيديوهات والصور مقبولة كبينة عند اللجنة والمحكمة، يتم التدقيق فيها بواسطة خبراء للتأكد من صحتها. وسقط عشرات القتلى والمصابين في احدث فض الاعتصام امام قيادة الجيش بالخرطوم في يونيو الماضي.