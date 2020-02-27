عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 27 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:السوداني

(103) جنيه سعر التجاري لجالون الجازولين وزيادة محطات الوقود

(السوداني) تنشر أسماء الدبلوماسيين الذين أعيدوا للخدمة

الشرطة تستجيب لمطالب مئات الضباط المستقلين

الجريدة

ترحيب واسع من الشارع السوداني بزيارة رئيس المانيا

(الجريدة) تطلب شهادة الخطيب وموسى هلال في قضية الدعم السريع

الدار

بيع وتوزيع الجازلوين بالسعر التجاري بمحطات محددة

النيابة تطالب بسحب ملف الملازم القتيل عصام محمد نور

إعادة الكثيرين من المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية

الصحة: لا وجود لحالات إشتباه بـ (كورونا) بالخرطوم

السعودية تقرر تنظيم بطولة دوري لكرة القدم للسيدات

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للاساس واللغة الانجليزية للثانوي

آخر لحظة

قرارات مرتقبة بمصادرة شركات وعقارات للنظام السابق

بعد البنزين .. بيع الجازولين بالسعر التجاري

توجيه بنزع الأراضي الواقعة في مجاري السيول

الخرطوم: لن يفاجئنا الخريف بعد اليوم

وزير الثروة الحيوانية لـ (آخر لحظة): جهات تعرقل انسياب الصادر

صوت الأمة

الرئيس الألماني بالخرطوم اليوم والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يصل السبت

بدء المفاوضات المباشرة حول “المنطقتين” بجوبا

تحرير جزئي للجازولين و 23 جنيها للتر

قيادي بالأمة القومي: حزبنا يتعرض للحسد السياسي من قبل الآخرين

حمدوك يؤكد التزام السودان بتطبيق بروتوكول حرية التنقل لدول الإيقاد

أخبار اليوم

الرئيس الألماني يبدأ اليوم زيارة للسودان ويجرى مباحثات مع الحكومة الانتقالية.

تحذير للسودانيين بكوريا وارتفاع ضحايا كورونا عالميا إلى 2763.

لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا تفصل في عدد من الحالات.

الوساطة: بدأنا الترتيب للتوقيع النهائي لاتفاقية السلام.

النائب العام يصدر بيانا حول اغتيال وكيل نيابة المجلد بمنزله.

الوطن

قيادي بالمؤتمر الشعبي يزور إسرائيل

زيادة المحطات التجارية ومنع الشاحنات الأجنبية من الوقود المدعوم

محاكمة مدير فرع لبنك فيصل وعميل يطالب بتعويض ملياري

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الصيحة

ردت على النيابة رسمياً مصر: (قوش) غادر أراضينا

الخارجية تعيد (10) دبلوماسيين للخدمة و(الصيحة) تنشر الأسماء

طائرة إماراتية لنقل السودانيين من الصين و(8) طلاب يفضلون البقاء

السماح لشركات باستيراد وبيع الجازولين بالسعر التجاري

المجهر

الرئيس الألماني يصل البلاد اليوم و(البرهان) في استقباله بالمطار

الطاقة والتعدين: توزيع جازلوين تجاري بمبلغ (103.5) جنيهاً للجالون

الانتباهة

تحرير استيراد الجازولين و”103″ جنيهات للجالون التجاري

وزير المالية للانتباهة: السعودية والإمارات لم تقدما”2.25″ مليار دولار متبق من المنحة

قائد عسكري للانتباهة”: معيكرات جديدة لحركة”الحلو

ترتيبات لزيارة المفوّض الإفريقي ووفد من مجلس السلم والأمن

الصحة بالخرطوم: لا وجود لإصابات بـ”كورونا” وسط الصينين بشركة”هواوي”

العطش يهدّد مساحة”700″ فدان بالجزيرة

إحباط تهريب”12″ كيلو ذهب مخبأة في مناطق حساسة لنساء

السوداني

“103” جنيه السعر التجاري لجالون الجازولين وزيادة محطات الوقود

“السوداني” تنشر أسماء الدبلوماسيين الذين أعيدوا إلى الخدمة

الشرطة تستجيب لمطالب مئات الضباط المستقيلين

الرئيس الألماني في الخرطوم اليوم

تعيين وكيل الإعلام سفيرًا بالخارجية

بدء محاكمة عناصر”عصابة ضبط” كوكايين داخل أحشائهم

السوداني الدولية

“الحنجرة العميقة” تؤكّد معرفة المخلوع بصفقة موبيتل

الطاقة تسمح باستيراد الجازولين التجاري بـ”102″ جنيهًا للجالون

“الخارجية” تعيد”10″ دبلوماسيين بينهم الرشيد سعيد وكيل”الإعلام”

حظر أعضاء المكتب القيادي للوطني” من السفر وحجز ممتلكاتهم

قيادي بالمؤتمر الشعبي يزور إسرائيل

الصيحة

ردّت على النيابة رسميًا..مصر:”قوش” غادر أراضينا

طائرة إماراتية لنقل السودانيين من الصين و”8″ طلاب يفضّلون البقاء

السماح لشركات باستيراد وبيع الجازولين بالسعر التجاري

وفد رفيع من الاتحاد الأوروبي يزور السودان السبت المقبل

صحيفة بريطانية:”حميدتي” صانع سلام السودانيين

تفاقم أزمة البنزين ووفرة في الجازولين بشرق دارفور

والي الخرطوم يوجّه بنزع الأراضي على مجاري الأمطار

زيادة المحطات التجارية للبنزين وتحرير جزئي لسعر الجازولين

“التحالف السوداني” يعلن هيكلاً تنظيميًا موحدًا

الحداثة

“الخارجية” تطالب السودانيين في كوريا الجنوبية بأخذ الحيطة من فايروس”كورونا”

تطبيق اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من”التجارة” لفتح اعتمادات الاستيراد والتصدير

نائب رئيس المفوضية الأوروبية يصل السودان”السبت”

إحباط محاولة تهريب”12″ كيلو جرام من الذهب عبر مطار الخرطوم

الاجتماع الوزاري الخاص لإيقاد” يدشن برتوكول حرية تنقل الأشخاص في الإقليم

الناطق باسم الخارجية يكشف للحداثة” تفاصيل زيارة الرئيس الألماني للبلاد

ذبح طالب بجامعة الجزيرة وغموض حول دوافع الجريمة