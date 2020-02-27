تسييس العدالة ضار فانتبهوا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

يفترض ان تعمل الاجهزة العدلية بعيدا جدا عن التسييس والسياسة وإن تكون مهمومة فقط بالجوانب القانونية وما يحقق رسالتها والا فانها لن تكون اجهزة عدلية ولا ينتظر ان تحقق العدل وتحكم بالحق ولا يرجى منها انصاف ، هذا الكلام لاخلاف عليه بين الجميع والتوافق عليه محل توافق ، والكل على المستوى النظرى وعند الادعاء يقولون به ويعلنون التزامهم بهذا المبدأ لكن عند التطبيق العملى ومع الإمتحان يتبين ادعاء المدعى من صدق الصادق .

إذا نظرنا لخبر الوقفة الاحتجاجية التى نظمها منسوبو حزب المؤتمر الشعبى للمطالبة باطلاق سراح قادة الحزب أو تقديمهم لمحاكمة فورا فان هذا الكلام سليم 100% ولايمكن رفضه باى حال من الأحوال .

تحدث الأستاذ بارود صندل المحامى أنهم يطلبون المساواة وهذا كلام سليم ومطلب مشروع لكن ياترى أين تم التمييز الذى يشتكى منه صندل ؟ يقول ان قادة حزبه ظلوا معتقلين على ذمة بلاغ الانقلاب العسكرى ورفض طلبهم باطلاق سراحهم بالضمان العادى رغم ان خمسة من كبار القادة العسكريين الذين شاركوا فى تنفيذ انقلاب الثلاثين من يونيو خمستهم قد اطلق سراحهم بالضمان العادى فما بال قادة الشعبى لاينطبق عليهم ماينطبق على غيرهم وكيف ان كان هؤلاء المطلق سراحهم بالضمان العادى شاركوا فى التنفيذ المباشر بينما يتهم قادة الشعبى بالتخطيط والدعم ؟

والاخطر فى كلام الأستاذ صندل قوله : (تقدمنا بطعن دستوري ضد تعيين النائب العام الذي كان خصماً سياسياً وتقدم بعريضة، وطريقة تعيينه خالفت وثيقتهم الدستورية التي زوروها ولم يلتزموا بها). وقال بارود: (اللجنة التي شكلها النائب العام سياسية ومعيبة. وبها خصوم ومكايدات للشعبي).

ونحن هنا لسنا مؤيدين لصندل فى حديثه هذا بحذافيره كما لا نرفضه كله ومن المهم جدا الإنتباه الى خطورة تسييس العدالة وشغلها بالخلافات السياسية فهذا مايورد البلد المهالك.

نسأل الله ان يجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين البلاوى والفتن ماظهر منها وما بطن.