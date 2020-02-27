عاجل.. رد شديد اللهجة من جنوب السودان على اتهامات تقرير مجلس حقوق الإنسان

الخميس 27 فبراير 2020

رفض صامويل ليومنسوك مدير عام شؤون العلاقات متعددة الأطراف فى حكومة جنوب السودان، اليوم الأربعاء، الاتهامات التى تضمنها التقرير الصادر مؤخرا عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذى وصف جنوب السودان بأنها "تعتبر واحدة من بين الدول التى ترتكب انتهاكات خطيرة فى مجال حقوق الإنسان".



وأكد ليومنسوك - وفق ما أوردته راديو "صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الإنجليزية - أن الجهود التى تبذلها بلاده من أجل تحسين سجل حقوق الإنسان تمضى قدما، "ما يتعارض تماما مع تلك الصورة غير الصحيحة التى يطرحها تقرير مجلس حقوق الإنسان لجنوب السودان".

وتابع "حكومة جنوب السودان تود أن تؤكد أننا نمتلك مجموعة من التقاليد والأعراف ذات الجذور العميقة والتى تلزمنا بالاحترام المتبادل لكل جوانب الحياة، ومن ثم، فإن أى شخص يرتكب جريمة أو يمس كرامة المرأة فى جنوب السودان يواجه بعقوبات قاسية".

كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قال -فى تقرير الأسبوع الماضي- إن جنوب السودان تشهد انتهاكات حقوقية واسعة.