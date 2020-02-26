بالصورة..شاب “متشبه بالنساء” يثير ضجة على مواقع التواصل السودانية. !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تداول ناشطون على مواقع التواصل السودانية فيسبوك فيديو لشاب “متشبه بالنساء” أحدث ضجة واسعة على الصعيد السوداني حيث كانت طريقة حديثه توحي أنه يتشبه بالنساء وهو يتحدث قائلاً (إن الرجال يقولون له أنهم يحبونه وهو لا يستطيع التحدث ويتعلثم لسانه) .وبحسب متابعات محرر الموقع انتشر الفيديو بطريقة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي السودانيةحيث كانت ردود بعض السودانين (تتحرم من الهواء والنفس قادر يا كريم وين أمن الحرم من هذا المنكر) وقال آخرون ( لا حول ولا قوة الا بالله في مكه كمان). المادة السابقة الجنيه المصري يصعد بقوة مقابل الجنيه السوداني ويقلل السفر للقاهرة المقالة القادمة البربري يستعد لحفل مارس ورمضان

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