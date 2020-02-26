لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً تصدر قرارات

عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية القومية اليوم اجتماعها رقم (17) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة رشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم اللجنة والذي أوضح في تصريح صحفي أن اللجنة تابعت عدداً من الموضوعات كان في مقدمتها نتائج اتصالاتها بشأن المفصولين الذين تمت إعادتهم إلى بنك الثروة الحيوانية وقد أطمأنت اللجنة إلى أن المفصولين قد عادوا إلى العمل، ووجهت خطاباً إلى بنك السودان لتوجيه بنك الثروة الحيوانية بصرف مستحقاتهم المالية .

وأشار بحسب سونا إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً طلبات إعادة المفصولين في عدد من المؤسسات منها شركة السودان للأقطان المحدودة حيث تسلمت اللجنة (٤٨٩) استمارة من المفصولين من الشركة المحدودة عبر ( ١٢٤) منهم عن رغبتهم في العمل و قررت اللجنة إعادة (٣٥) مفصولاً منهم للعمل فوراً وطلبت اللجنة معلومات إضافية عن (٨٩) مفصولاً لعدم اكتمال بياناتهم فيما طالب عدد (٣٦٥) من المفصولين بالشركة تحسين معاشاتهم و قررت اللجنة تحسين معاشات (٢١٤) منهم و طلبت معلومات إضافية حول (١٥١) من المفصولين.

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كما ناقشت اللجنة أيضاً طلبات مفصولي هيئة حلفا الجديدة الزراعية بلغ عدد الاستمارات التي تسلمتها اللجنة (٦٢٣) استمارة منها (١٣٢) استمارة طلب فيها المفصولين العودة للعمل وقررت اللجنة إعادة (١٠٩) مفصولاً منهم للعمل وطلبت استكمال معلومات بشأن (١٨) مفصولاً ومراجعة قرار نهاية الخدمة الخاص بأحد المفصولين لعدم الوضوح .

كما قررت اللجنة رفض (٤) طلبات منها (٣) من مواطني جنوب السودان وآخر مفصول بسبب الغياب.

وأوضح رشيد سعيد يعقوب أنه فيما يخص هيئة حلفا الجديدة الزراعية تلقت اللجنة طلبات تحسين معاشات (٤٩١) مفصولاً قررت اللجنة تحسين معاشات (٣٧٨) مفصولاً منهم و طالبت اللجنة استكمال البيانات بالنسبة لـ(١٠٤) استمارة إضافة إلى مراجعة قرارات إنهاء الخدمة لـ (٨) من المفصولين ورفض طلب واحد.

وأعلن الأستاذ/ رشيد سعيد أن اللجنة ستواصل في الأسبوع القادم دراسة المزيد من طلبات المفصولين سياسياً وتعسفياً.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)