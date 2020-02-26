أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق 26 فبراير 2020م

التاريخ: 26-فبراير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة:

* أسر ضحايا اليرموك تطالب إسرائيل بتعويضات

* متابعة (250) حالة تحوطاً لإصابتها بـ (كورونا) في الخرطوم

* النيابة ترفض الإفراج عن وداد بابكر بالضمان

* القراي: الكتب والقبول بالمجان العام المقبل الجريدة:

* مواطنو الفردوس يتهمون شقيق المخلوع بالاستيلاء على أراضيهم

* رئيس الطوارئ: الموسم الشتوي بالجزيرة يحتضر

* الحكم على (دسيس مان) بالسجن (4) أشهر Advertisements السوداني:

* (109) سفير ودبلوماسي وإداري في قائمة مغادرة وزارة الخارجية

* القراي: تغيير مناهج مرحلة الأساس العام المقبل

* رفع السعر التركيزي لجوال القمح إلى (3) آلاف جنيه

* اغتيال وكيل نيابة

* فيديو يتسبب فلي فصل منسوبين للشرطة المجهر:

* وفاة الرئيس المصري الأسبق (حسني مبارك)

* السجن (4) أشهر للناشط (دسيس مان) بسبب تهديده رجل شرطة آخر لحظة:

* حجز حسابات زوجات وأبناء علي محمود

* الحكومة تستوضح وزير الداخلية بشأن أحداث الخميس

* (541) ألف طالب وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة الدار:

* جريمة تقشعر لها الأبدان: أقارب صبيتين شقيقتين يقتلانهما ضرباً لأغرب سبب

* السجن والغرامة لدسيس مان

* مصادر في النيابة: وداد ما زالت في حراسة التحقيق الجنائي

* وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

*ضابط شرطة يكشف تفاصيل مقتل الشاب عزمي على يد ملازم

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المعاصر للاساس ورياضيات اساسية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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