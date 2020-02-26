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البنك المركزي يمنح إذن مزاولة التمويل لبنك الأسرة

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التاريخ: 25-فبراير-2020

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البنك المركزي يمنح إذن مزاولة التمويل لبنك الأسرة

في إطار جهوده الرامية إلى توسعة دائرة الشمول المالي ونشر ثقافة العمل الحر، وجعل التمويل متاحاً لأكثر فئة من الناشطين اقتصادياً، لاسيما شريحة المرأة والشباب والخريجين والمهنيين والحرفيين والمعاشيين وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر المنتجة ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات الاقتصادية ،

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منح بنك السودان المركزي بحسب سونا إذن مزاولة التمويل الصغير لبنك الأسرة، وذلك تماشياً مع متطلبات المرحلة ، بالإضافة إلى إذن المشاركة في آلية التمويل وتقاسم المخاطر الخاصة ببرامج تمويل الشباب لريادة الأعمال الزراعية.

الجدير بالذكر أن المبلغ المحدد للتمويل الصغير هو 1،5مليون جنيه وفقاً لسياسات ومنشورات بنك السودان المركزي.

 الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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