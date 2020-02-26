امريكا تطلع على جهود السودان في مكافحة الاتجار بالبشر

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة سوسن حسين رئيس إدارة الاتفاقيات الدولية إنابة عن رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم مع مسؤول ملف الهجرة ونائبة القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالخرطوم.

وأشارت نائبة القائم بالأعمال بحسب سونا إلى أن قضية الاتجار بالبشر تعد من القضايا التي تراقبها الإدارة الأمريكية في كل دول العالم، وقالت إن السفارة الأمريكية بالخرطوم ستدعم الجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

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وأوضحت أن الهدف من الزيارة هو التعرف على التحديات والاطلاع على الإنجازات التي تمت في هذا المجال.

وقالت “نريد أيضا التعرف على الإنجازات التي تمت و مراحل اكتشاف الجريمة والوقوف على الأنشطة وحملات رفع الوعي وما تم تنفيذه من توصيات التقرير الأمريكي في 2019 والتحديات التي تواجه السودان في تطبيق هذه التوصيات”.

وأكد الجانب السوداني على تشديد منع تجنيد الأطفال وفقاً للتشريعات الوطنية، حيث أشارت حكومة السودان إلى استكمال الخطة التي تم تنفيذها مع الأمم المتحدة فيما يلي حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وأكدت اللجنة الوطنية على استكمال الخطة الثلاثية للأعوام. 2020-2022.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)