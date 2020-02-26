بالفيديو :عروس تظهر متغطية بالزفاف البلدي فتنال الإعجاب وسرعان ما تتخلص من ثوبها لتتكشف بصورة لم يقبلها رواد المواقع

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقين متناقضين في فيديو لعروس في حفل زفافها حيث جاء التعليق الأول إيجابياً حيث قال صاحبه:(ألف الف مبروك السودان متمسك بعاداتو داخل الوطن وخارج الوطن عادات حلوة مسلمين ومسيحيين عاداتهم واحدة ويضمنا وطن واحد وهو السودان) ولكن ما تغير في التعليق الثاني إلى السلب حيث قال صاحبه:( الحضارة في عالمنا بقت تعري نسأل الله السلامة).

وجاء التعليق الأول إيجابياً عندما دخلت العروس صالة الحفل وهي متغطية بالكامل بالأزياء الشعبية والزفاف البلدي ولكن سرعان ما تغير شكلها عندما تخلصت من الثوب وقطعة (القرمصيص) التي كانت تتغطى بها لتبدو سافرة ومتكشفة بصورة لم تعجب الكثيرين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)