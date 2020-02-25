الثلاثاء 25 فبراير 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي ، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة من الرئيس الاثيوبي ابي احمد تتعلق بمحادثات سد النهضة الإثيوبي المزمع عقدها يومي 27،28 من فبراير الحالي بواشنطن.

وجاء في الرسالة ان رئيس الوزراء، آبى أحمد يرغب في توقيع اتفاقية ملء وتشغيل السد بعد الانتخابات الرئاسية الإثيوبية . واستقبل البرهان بالقصر الجمهوري اليوم (الثلثاء) المبعوث الإثيوبي هيلا مريام دسالين رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق. Advertisements وأمن رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء على ما جاء في الرسالة. وثمن البرهان المستوى المتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية ، وحرص السودان على تعزيزها والدفع بها إلى الأمام. ومن جانبه قال دسالين ان محادثات سد النهضة قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية. وأشار الى دور السودان الإيجابي لتجاوز المصاعب التي واجهت التفاوض.

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كانت هذه تفاصيل خبر في رسالة لـ"البرهان".. الرئيس الاثيوبي يطلب تأجيل التوقيع على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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