وزير المالية الأسبق: نقيم الليل بالقرآن داخل سجن كوبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير المالية الأسبق، علي محمود المعتقل حاليًا بسجن كوبر الاتحادي بحسب صحيفة السوداني الدولية الصادرة اليوم”الأثنين” وفق مصادر مقرّبة قالت الصحيفة إنّها قامت بزيارته أمس”الأحد”، إنّ”برنامجنا مليان”، مضيفًا إنّهم يقيمون الليل في قراءة القرآن الكريم.

وقالت الصحيفة وفق مصادرها إنّه وخلال زيارة علي محمود بالسجن ذكر لهم بأنّ وضعهم داخل السجن جيّد، هو وزملاؤه القابعون معه بالحبس، وأنّه حمّلهم تبليغ وصية لطمأنة الجميع.

وأشار إلى أنّ وضعهم العام في أمان الله ويمارسون الرياضة كما قال سابقًا مأمون حميدة الذي كان معتقل معهم، داعيًا لفك كربتهم.