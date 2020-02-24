عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 24 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

ألمانيا: سنبدأ فورًا دعم السودان ونأمل أنّ نفعل معًا كاتحاد أوروربي

التأمين الصحي: إقالة”14″ مديرًا بالولايات وتجاوزات مالية

القبض على موظف حكومي سرق ذهبًا من شركة تعدين

كسلا” إضراب لسائقي المواصلات يصيب المدينة بالشلل

الجريدة

تورط مدير مفوضية الخدمة المدنية في التلاعب بالوظائف

(الشركة السودانية) تتحصل ألف جوال (حجر ذهب) يومياً دون ايصالات

الدار

بالصورة والقلم: شرطة الولاية تضبط أخطر شبكة تتزعمها طبيبة وصيدلي

الشبكة الاجرامية تداهم الشقق والمنازل بالسلاح الناري والابيض

تفاصيل تهديد أحد الاطفال وجاره بوضع السكين في عنقيهما

اقتحام منازل بالمنارة والصافية وشمبات والحلفايا

ثلاثة من أفراد العصابة من أسرة واحدة

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان أساسيات التربية التقنية للاساس و التاريخ للثانوي

أخبار اليوم

اللجنة العليا لأزمة غرب دارفور : نافذين في الحكومة متورطين في أحداث الجنينة

عرمان : عدم التنسيق بين الحركتين يضر بالمنطقتين والثورة

مباحث محلية بحري تضبط «27» متهما من العصابات المتفلتة تحت كبري الحلفايا

منظمة أسر شهداء ديسمبر تندد بتصريحات رئيس لجنة التحقيق في مجزرة القيادة العامة

مخاطبة النائب العام في قضية محاكمة عشرة متهمين بانتحال صفة الحركة الشعبية

الوطن

“الوطن” تنشر وثائق خطيرة حول بنك فيصل والتأمين الإسلامية

كباشي: محاولات لاختراق المؤسسات الأمنية

محافظ المركزي: لا مجال لأي جهة للتدخل في التوظيف بالبنك

أطباء إمتياز يحاصرون وزير الصحة وتعهدات بتوزيعهم على المستشفيات

“الصحة الاتحادية”: لا عزل إلا للمشتبهين بكورونا

صوت الأمة

الكباشي: جهات تحاول اختراق المؤسسة العسكرية والأمنية

لجنة قانونية تكشف تورط نافذين في أحداث الجنينة

ناشطون في مكة ينظمون رحلة عمرة لأسر شهداء الثورة

تفتيش دون استثناء بمطار الخرطوم لمنع تهريب الذهب

الحكومة تستعين بالأمن الاقتصادي لضبط الدولار

النيل الدولية

البرهان يشهد أداء القسم للنائب الخامس لسلفاكير

الايقاد تجتمع بالخرطوم لاجازة حرية الحركة بين دولها

السفارة السودانية تطمئن على المواطن الذي تم طعنه بلندن

ضبط شبكة اجرامية تتزعمها طبيبة

مرور ولاية الخرطوم تضبط شبكة لتزوير مستندات السيارات

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الحداثة

اتهام نافذين في الدولة والشرطة و”الدعم السريع” بالتورّط في أحداث الجنينة

مجلس الوزراء يضع ضوابط لتشديد الرقابة والتفتيش بمطار الخرطوم

“الثورية” تكشف لـلبرهان” تعقيدات متوقّعة في بعض الملفات

نبيل أديب: تسلّمنا”1200″ تسجيل فيديو لأحداث فضّ الاعتصام

كمال الجزولي: مطلب “العدالة الانتقالية” موجود في كلّ وثائق الثورة

الطلاب السودانيين بووهان” يكشفون لـ”الحداثة” أوضاعًا مأسوية بسبب تأخر إجلاءهم

فرار أحد مطلوبي”الجنائية” إلى أفريقيا الوسطى

الصيحة

“زيرو فساد””: جهات سيادية تعطّل ملفات الفساد

عرمان للصيحة”: إذا انهار السودا سينهار على رؤوسنا جميعًا

مخابز تبيع”الرغيفة” بجنيهين ومواطنون يحتجون بالخرطوم

عمّال سكة حديد بعطبرة يعتصمون ويرفعون”15″ مطلبًا

الشعبي: الرجعو عن”18″ ولاية فتنة تؤدي إلى ما لا يحمد عقباها

كباشي: محاولات لاختراق المؤسسات الأمنية

“6” آلاف يتنافسون على”100″ وظيفة بالبنك المركزي

الانتباهة

القراي: كمية الكتب الحالية تكرّس لـ”البلادة”

لجنة قانونية: الجناة في أحداث الجنينة بينهم نافذون والدعم السريع

مشارح الخرطوم تستقبل”4″ آلاف جثة خلال عام

تعيين أوّل نائب رئيس مسلم بالجنوب

زيارة فرانك فالتر للخرطوم..سر الاهتمام الألماني

مسؤول ألماني: السودان بحاجة إلى مساعداتٍ دولية عاجلة

الإيقاع بشبكة نهب مسلّح تتزعمها طبيبة ببحري

غرب دارفور: الاغتصاب والمخدرّات تحديات تواجه الأطفال بالولاية

المجهر السياسي

“البرهان”: الإشاعات والتظاهرات تعيق الفترة الانتقالية

الصحة تكشف عن وجود”300″ جثة مجهولة الهوية بمشارح الخرطوم

لجنة قانونية تكشف عن ضلوع نافذين في الدولة والشرطة في أحداث الجنينة

“زهير السراج” ينتقد”قوى التغيير” ويصفها بـ”الكيان الوهمي”

الأبحاث الجيولوجية تكشف عن هزّة أرضية خفيفة قرب”سنكات”

السوداني الدولية

تضارب الأنباء حول رفع الحظر المصرفي على السودان

اتصالاتٍ مع جهات عليا لإيقاف تشغيل ميناء بورتسودان عبر دولة أوروبية

تفاصيل مثيرة في محاكمة أفراد من الدعم السريع متهمين بقتل ملازم شرطة

علي محمود: نقيم الليل بالقرآن داخل السجن ونمارس الرياضة

أساتذة الجامعات ينفذّون وقفة احتجاجية لتطبيق الهيكل الراتبي المحاز

الشعبي يصعد حملته من أجل إطلاق سراح قياداته المعتقلين

آخر لحظة

العثور على جثة ابنة مسؤول في ظروف غامضة

ضبط عصابة نهب مسلّح تتزعمها طبيبة

مأمون حميدة: منا أكثر قربًا إلى الله في السجن

كباشي: محاولات لاختراق المؤسسات الأمنية

قناة الملاعب

الجهاز الفني للمنتخب الوطني يراقب مباريات الممتاز

نادي العاصمة لسباق الخيل ينظم سباقه الدوري

الهلال العاصمي يغادر الي عطبرة اليوم للقاء الفلاح عطبرة بالثلاثاء

الهلال الفاشر يستضيف الأهلي الخرطوم عصر اليوم باستاد الفاشر

الأهلي شندي يلتقي الخرطوم الوطني باستاد شندي مساء اليوم

الأهلي عطبرة يقابل الهلال الأبيض مساء اليوم باستاد عطبرة

شباب السودان يلتقي شباب الامارات اليوم ضمن تصفيات كاس العرب تحت سن 20

المريخ العاصمي يغادر الى بورتسودان الثلاثاء عبر الطيران للقاء حي العرب بورتسودان الأربعاء