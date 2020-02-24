أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأثنين الموافق 24 فبراير 2020م

التاريخ: 24-فبراير-2020 فى : أخبار 14 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة:

* (زيرو فساد): جهات سيادية تعطل ملفات الفساد

* عرمان لـ (الصيحة): إذا انهار السودان سينهار على رؤوسنا جميعاً الجريدة:

* تورط مدير مفوضية الخدمة المدنية في التلاعب بالوظائف

* (الشركة السودانية) تتحصل ألف جوال (حجر ذهب) يومياً دون ايصالات Advertisements السوداني:

*في حوار مع (السوداني) وزير المالية: الوضع الحالي خطر جداً

* استقالات جديدة لـ (121) ضابطاً في الشرطة

* المباحث توقف شبكة لبيع الأطفال حديثي الولادة بدولة عربية المجهر:

* البرهان: الشائعات والتظاهرات تعيق الفترة الانتقالية

* الصحة تكشف عن وجود (300) جثة مجهولة الهوية بمشارح الخرطوم آخر لحظة:

* العثور على جثة ابنة مسؤول في ظروف غامضة

* ضبط عصابة نهب مسلح تتزعمها طبيبة

* مامون حميدة: كنا أكثر قرباً إلى الله في السجن الدار:

* بالصورة والقلم: شرطة الولاية تضبط أخطر شبكة تتزعمها طبيبة وصيدلي

* الشبكة الاجرامية تداهم الشقق والمنازل بالسلاح الناري والابيض

* تفاصيل تهديد أحد الاطفال وجاره بوضع السكين في عنقيهما

* اقتحام منازل بالمنارة والصافية وشمبات والحلفايا

* ثلاثة من أفراد العصابة من أسرة واحدة

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان أساسيات التربية التقنية للاساس و التاريخ للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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