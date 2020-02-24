شاهد 4 صور توثق لحظة اقتحام سيارة لمحل حلويات بالعاصمة الخرطوم ..وهذه كانت النتيجة !

وثقت عدة صور يوم الأحد اقتحام سيارة من نوع لاند كروزر لمحل حلويات بالعاصمة السودانية الخرطوم ” مدينة امدرمان، شارع العرضة) وتسبب الحادث في تحطم الواجهة الأمامية للسيارة وأجزاء من المحل وسط دهشة المواطنين.

وانتقلت شرطة المرور بحسب رصد أخبار الخليج 365 لمباشرة الحادث وتداول مرتادو مواقع التواصل صور متنوعة للحادثة التي حظيت بتجمهر كبير للمواطنين، وأكدت مصادر خاصة لكوش نيوز أنه لا توجد خسائر بشرية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)



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