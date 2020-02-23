قفزة جماعية لأسعار العملات الأجنبية والدولار يتصدر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قفزت أسعار العملات الأجنبية بصورة جماعية في السوق الموازي إلى مستويات تاريخية جديدة مقابل الجنيه السوداني خلال تعاملات السبت وصباح الاحد بعد استقرار خلال اليومين الماضيين. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي أن سعر الدولار قفز مجدداً أمام الجنيه مسجلاً (105) جنيهات، بينما وصل الريال السعودي إلى (27.90) جنيهاً والدرهم الإماراتي (28.70) جنيهاً واليورو (113) جنيهاً والجنيه الاسترليني (134.00) جنيه والدينار الكويتي (243) جنيه والجنيه المصري (6.50) جنيه والريال العماني (201.00) جنيه والدينار البحريني (192) جنيه والدينار الليبي (43) جنيهاً والريال القطري (28.20) جنيه. المادة السابقة هيكلة صندوق إعمار الشرق و(349) مليون دولار رأس مال بنك الشرق المقالة القادمة تصاعدت أسعار السكر بشكل جنوني وربما يتجاوز السقوفات المتوقعة

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