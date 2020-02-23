هيكلة صندوق إعمار الشرق و(349) مليون دولار رأس مال بنك الشرق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت الحكومة عن إنشاء بنك شرق السودان الأهلي ومراجعة صندوق إعمار وتنمية الشرق بالاستعانة ببيوت الخبرة بجانب وضع قانون له وهيكلته بحيث يكون مسار الشرق بالجبهة الثورية ضمن مجلس إدارته.

واتفقت الحكومة مع مسا الشرق بالجبهة الثورية ضمن مفاوضات السلام بجوبا على نص التشاور في اختيار مجلس إدارة الصندوق على أن تكون موارده من الخزينة العامة والمانحين وموارد أخري، وتعهدت الحكومة بتخصيص مبلغ (348) مليون دولار للصندوق من ميزانية الحكومة الاتحادية على ألا تكون خصما من ميزانيات الشرق في الموارد الإقليمية كتمييز إيجابي للاقليم، وتعهدت بتسهيل إجراءات مدخلات الإنتاج وإزالة كافة العوائق للتنمية في شرق السودان. المادة السابقة ريشموند يفاجئ مسؤولي المريخ المقالة القادمة قفزة جماعية لأسعار العملات الأجنبية والدولار يتصدر

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