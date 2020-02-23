“أنصار الله” تكشف 4 منظومات جديدة “تغير مسار المعركة” مع السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت جماعة أنصار الله، اليوم الأحد، عن 4 منظومات للدفاع الجوي جديدة مطورة محليا.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، التي تديرها “أنصار الله”، إن “رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة في صنعاء، مهدي المشاط، دشن خلال افتتاحه معرض الشهيد عبدالعزيز المهرم للدفاعات الجوية، منظومات ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر 1، التي جرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة”.

وحسب وكالة “سبأ” اليمنية، “دخلت منظومات الدفاع الجوي الجديدة الخدمة بعد أن جرى اختبارها بنجاح”.

وقال المشاط، إن “هذه المنظومات الدفاعية الجديدة ستغير مسار المعركة، وستكون مقدمة لمنظومات دفاعية أكثر تطورا وفاعلية في التصدي للأهداف الجوية المعادية”، مؤكدا أن “القيادة السياسية والعسكرية العليا، ستقدم كافة أوجه الدعم لتطوير وتحديث المنظومة الدفاعية لتحقيق توازن الردع مع العدو”.

وأشار إلى أن “هذا الإنجاز النوعي، الذي جاء ترجمة لوعد قائد الثورة (زعيم أنصار الله) عبد الملك الحوثي في تعزيز وتطوير القدرات الدفاعية، وتأكيدا بأن العام 2020، سيكون عاما للدفاع الجوي، سيمثل إضافة نوعية لمسارات البناء والتحديث للقدرات الدفاعية”.