اتفاقية إلغاء التأشيرات بين روسيا وقطر تدخل حيز التنفيذ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دخلت اتفاقية إلغاء تأشيرات الدخول بين روسيا وقطر ، اليوم الأحد؛ حيز التنفيذ وبات بإمكان المواطنين القطريين دخول روسيا من دون تأشيرة، بحسب الموقع الإخباري القطري “الخليج أونلاين”.

وكانت قطر ألغت سنة 2017 تأشيرة دخول المواطنين الروس إلى أراضيها.

وتنص الاتفاقية على أن المواطنين الروس والقطريين الذين لا ينوون القيام بأنشطة عمل أو الدراسة أو الإقامة على أراضي الدولة، بإمكانهم الإقامة مدة لا تتجاوز 90 يوما متواصلة؛ كما لا يمكن أن تكون المدة الإجمالية لوجود المواطنين في أراضي الدولة الأخرى أكثر من 90 يوماً، خلال كل فترة من 180 يوما.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن، في وقت سابق من العام الماضي، أن هناك كثيرا من الاتفاقيات بين روسيا ودولة قطر، وأن اتفاقية التأشيرات بين البلدين إجراء سيتم تفعيله.