عاجل.. السودان وأوغندا يتفقان على دعم السلام بالجنوب

السبت 22 فبراير 2020

اتفق السودان وأوغندا على دعم مسيرة السلام والاستقرار لدولة جنوب السودان. جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الاوغندي، روهكانا روغندا، بجوبا اليوم. وقال رئيس الوزراء الأوغندي في تصريح صحفي، انه عقد لقاءا مهما وجيدا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي حول تطورات الأوضاع في جمهورية جنوب السودان. وأضاف أن السودان وأوغندا اتفقا علي العمل سويا لدعم مسيرة السلام والاستقرار بدولة جنوب السودان، بوصفهما راعيان لاتفاق سلام جنوب السودان. واشار إلى إن اللقاء تناول التعاون المشترك بين السودان وأوغندا ، واتفقنا علي تعزيز التعاون في المجالات المختلفة خاصة المجال الإقتصادي بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين. وقال روهكانا إن تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان يساهم في ترقية التعاون والمصالح المشتركة لدول الإقليم عامة.

