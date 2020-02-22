أسعارالعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم السبت من البنك المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نستعرض لكم اليوم السبت 22 فبراير 2020م أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني حسب اخر تحديث اليوم لمؤشر الاسعار في بنك السودان المركزي والمصارف والسوق السوداء الموازي . 22/02/2020 العملة شراء بيع متوسط الدولار 53.1000 53.3655 53.2328 الين الياباني 0.4768 0.4792 0.4780 الجنيه الاسترليني 68.5515 68.8943 68.7229 الفرنك السويسري 53.9782 54.2481 54.1131 الدولار الكندي 40.1358 40.3365 40.2361 كرونة السويدية 5.4189 5.4460 5.4324 الكرونة النرويجية 5.7106 5.7392 5.7249 الكرون الدنماركي 7.6756 7.7140 7.6948 الدينار الكويتي 172.2348 173.0960 172.6654 الريال السعودي 14.1589 14.2297 14.1943 الدرهم الاماراتي 14.4580 14.5303 14.4941 الريال القطري 14.5839 14.6568 14.6204 الدينار البحريني 140.8115 141.5156 141.1635 ريال عماني 137.9221 138.6117 138.2669 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 72.1943 72.5771 72.3857 الدولار الحسابي (مصر) 3.8350 3.8819 3.8585 اليورو 57.3294 57.6161 57.4727 XAR 2748.4117 2762.6856 2755.5487 المادة السابقة إتهمات متبادلة بين (الموارد المعدنية) وشركات القطاع بشأن الإنتاج الحقيقي للذهب

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