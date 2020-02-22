إتهمات متبادلة بين (الموارد المعدنية) وشركات القطاع بشأن الإنتاج الحقيقي للذهب

الخليج 365 :

تبادلت الشركة السودانية للموارد المعدنية “الزراع الفني للحكومة”، وأصحاب شركات تصدير الذهب الاتهامات بشأن الحجم الحقيقي لإنتاج الذهب مقارنة بالمُصدر منه عبر القنوات الرسمية.

واتهم مديرعام الشركة السودانية للموارد المعدنية د.يوسف محمد، الشركات العاملة في القطاع بعدم تسليم حصة الحكومة كاملة والتلاعب فيها عبر تقنيات بعينها.

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وشدد لدى مخاطبته جلسة ( صادر الذهب الفرصة والتحديات) على أهمية ضبط الشركات لتجنيب الغش وإحكام الرقابة، وأقر بعدم معرفتهم بالإنتاج الحقيقي للذهب التقليدي رغم أن أغلب الإنتاج في البلاد تقليدي، ونوه إلى أن استلام الحكومة للذهب خام تقلل من الكمية بعد التصفية.

فيما دافع رئيس لجنة تنظيم شركات الذهب، معتصم الحاج التوم عن عمل الشركات ونوه إلى وجود مندوب من وزارة الطاقة والتعدين داخل كل مصنع للذهب.

واتهم الحاج الدولة بعدم قدرتها على السيطرة على التعدين التقليدي بسبب سياساتها لافتاً إلى عزوف الشركات عن التصدير نظراً لضعف الأسعار وإرتفاع الفرق بين بنك السودان وأسعار الذهب في بورصة دبي