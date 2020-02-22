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عائض القرني مستعد لدفع 10 ملايين دولار مقابل أن لا يصل فيديو له لمحمد بن سلمان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشر الكاتب السعودي تركي الشلهوب فيديو من تصريحات سابقة للداعية السعودي عائض القرني يمتدح فيها تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان قبل أن تصدر له تعليمات الديوان الملكي بالهجوم عى الرئيس التركي.
وفي الفيديو يصف “القرني” أن الإسلام الوسطي المعتدل أخرج أردوغان، ووقف مواقف مشرفة ضد اسرائيل.
واستشهد “القرني” بموقف أردوغان حينما انسحب من مؤتمر دافوس احتجاجا على عدم منحه فرصة الرد على الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز الذي كان يدافع عن عدوان إسرائيل على غزة.
وتساءل الداعية السعودي: “اين المسلمين عن تركيا في السياحة ؟؟ .. لا تذهبوا إلى أوروبا بل اذهبوا إلى تركيا بلد الحضارة والإنتاج”.
وأشار “القرني” إلى قصيدة لأردوغان، قائلاً إن عند الرئيس التركي روح إسلامية، ممتدحاً حكومة العدالة والتنمية.
وفي تعليقه على هذا الفيديو الذي سبق الهجوم الجديد لعائض القرني على أردوغان وتركيا، كتب “الشلهوب” ساخراً: “عائض القرني مستعد أن يدفع 10 ملايين دولار مقابل أن لا يصل المقطع لمحمد بن سلمان“.

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